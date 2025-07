49-letnica trčila v drog javne razsvetljave nato na dvorišču še v avtomobil

V četrtek nekaj pred 14.30 so bili dolenjski policisti obveščeni o prometni nesreči na območju Brezovice v Šmarjeških Toplicah. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 49-letna voznica osebnega avtomobila izgubila oblast nad vozilom, preko nasprotnega smernega vozišča zapeljala na pločnik in trčila v drog javne razsvetljave.

Lažje poškodovana

Po trčenju je avtomobil odbilo na travnik, zapeljala je preko podpornega zidu in na dvorišču stanovanjske hiše trčila v avtomobil. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.