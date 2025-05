49-letni motorist trčil v avtomobil 60-letne voznice

V četrtek nekaj po 14. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in voznice osebnega avtomobila na cesti Novo mesto - Metlika, v naselju Hrast pri Jugorju. Policisti so ugotovili, da je 49-letni motorist v ovinku zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil 60-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Lažje poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.