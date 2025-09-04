48-letnik padel z mostu pri Martuljških slapovih, umrl na kraju

V sredo okoli 11.40 so policisti dobili obvestilo o gorski nesreči na območju Gozda Martuljka. Tako je 48-letni moški med sestopanjem s smeri bivaka Za Akom mimo Martuljških slapov, med prečkanjem lesenega mostu, zdrsnil in padel po skalnem pobočju v globino.

Umrl na kraju

Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl. Na kraju so pomoč nudili gorski reševalci GRS Kranjska Gora in ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, ki je pohodnika s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v dolino. Policist gorske policijske enote je opravil ogled. Po vseh zbranih obvestilih bo o dogodku obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo, so navedli na PU Kranj.