GORSKA NESREČA

48-letnik padel z mostu pri Martuljških slapovih, umrl na kraju

Zgodilo se je med sestopanjem s smeri bivaka Za Akom mimo Martuljških slapov.
Fotografija: Arhivska fotografija. FOTO: Arhiv Pu Ng
Arhivska fotografija. FOTO: Arhiv Pu Ng

M. U.
04.09.2025 ob 13:28
04.09.2025 ob 13:28
M. U.
04.09.2025 ob 13:28
04.09.2025 ob 13:28

V sredo okoli 11.40 so policisti dobili obvestilo o gorski nesreči na območju Gozda Martuljka. Tako je 48-letni moški med sestopanjem s smeri bivaka Za Akom mimo Martuljških slapov, med prečkanjem lesenega mostu, zdrsnil in padel po skalnem pobočju v globino.

Umrl na kraju 

Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl. Na kraju so pomoč nudili gorski reševalci GRS Kranjska Gora in ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, ki je pohodnika s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v dolino. Policist gorske policijske enote je opravil ogled. Po vseh zbranih obvestilih bo o dogodku obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo, so navedli na PU Kranj. 

