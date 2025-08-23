TATICA

47-letnica v Novem mestu iz avtomobila ukradla denar, a to še zdaleč ni bilo vse

Zoper osumljenko bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
Fotografija: Zoper osumljenko bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. FOTO: Leon Vidic/delo
Zoper osumljenko bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. FOTO: Leon Vidic/delo

M. U.
23.08.2025 ob 08:05
Policisti PP Novo mesto so bili v sredo okoli 13. ure obveščeni o vlomu v osebni avtomobil in tatvini na parkirnem prostoru na Kočevarjevi ulici v Novem mestu.

Kradla kot sraka

Takoj so se odzvali in osumljenko vloma prijeli. Ugotovili so, da gre za 47-letno storilko, ki je iz avtomobila ukradla denar in več ostalih predmetov oškodovanca. Policisti so ji predmete zasegli. Ugotovili so še, da ima pri sebi več dokumentov in predmetov, ki izvirajo iz drugih kaznivih dejanj. Zasegli so ji nahrbtnik z ročno uro in ostalimi predmeti, ki jih je ukradla iz odklenjenega osebnega avtomobila na Ljubljanski cesti v Novem mestu in predmete iz kaznivega dejanja tatvine,  ki so jo dan pred tem obravnavali policisti PU Ljubljana. Zoper 47-letnico bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

kaznivo dejanje Novo mesto tatvina vlom

