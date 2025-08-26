TRČENJE

46-letni Britanec izsilil prednost 63-letnemu Nemcu, ni se dobro končalo

V trčenju sta bila huje telesno poškodovana voznik motornega kolesa in 66-letni sopotnik na motornem kolesu, z reševalnim vozilom so ju odpeljali v UKC Ljubljana.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Wirestock Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Wirestock Getty Images

M. U.
26.08.2025 ob 14:55
M. U.
26.08.2025 ob 14:55

Koprski policisti poročajo, da se je v ponedeljek ob 15.59 izven naselja Postojna na semaforiziranem križišču za izvoz na avtocesto zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami.

image_alt
Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

46-letni državljan Velike Britanije je vozil osebni avtomobil iz smeri Postojne proti Pivki in v semaforiziranem križišču zavijal v levo na avtocesto za Koper. Pri tem je izsilil prednost 63-letnemu državljanu Nemčije, ki je vozil motorno kolo iz smeri Pivke proti Postojni.

Dva hudo poškodovana

V trčenju sta bila huje telesno poškodovana voznik motornega kolesa in 66-letni sopotnik na motornem kolesu, z reševalnim vozilom so ju odpeljali v UKC Ljubljana.

V ponedeljek ob 10.09 se je na avtocesti v med uvozom in izvozom za smer Postojna pripetila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba lažje telesno poškodovana. Nesrečo je zaradi nepravilnega premika z osebnim avtomobilom povzročil 49-letnik z okolice Nove Gorice, ki je nenadoma zapeljal v desno in trčil v 40-letnega voznika tovornega vozila s priklopnikom. 

Povzročitelj bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

