46-letni Britanec izsilil prednost 63-letnemu Nemcu, ni se dobro končalo

Koprski policisti poročajo, da se je v ponedeljek ob 15.59 izven naselja Postojna na semaforiziranem križišču za izvoz na avtocesto zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami.

46-letni državljan Velike Britanije je vozil osebni avtomobil iz smeri Postojne proti Pivki in v semaforiziranem križišču zavijal v levo na avtocesto za Koper. Pri tem je izsilil prednost 63-letnemu državljanu Nemčije, ki je vozil motorno kolo iz smeri Pivke proti Postojni.

Dva hudo poškodovana

V trčenju sta bila huje telesno poškodovana voznik motornega kolesa in 66-letni sopotnik na motornem kolesu, z reševalnim vozilom so ju odpeljali v UKC Ljubljana.

V ponedeljek ob 10.09 se je na avtocesti v med uvozom in izvozom za smer Postojna pripetila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba lažje telesno poškodovana. Nesrečo je zaradi nepravilnega premika z osebnim avtomobilom povzročil 49-letnik z okolice Nove Gorice, ki je nenadoma zapeljal v desno in trčil v 40-letnega voznika tovornega vozila s priklopnikom.

Povzročitelj bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.