46-letnemu Britancu na poti na Prisojnik spodrsnilo, 30-letniku se je odtrgala skala z oprimkom

Dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika je bila v nedeljo okoli 12. ure obveščena o gorski nesreči 46-letnega pohodnika iz Velike Britanije. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je pohodnik z Vršiča odšel po Kopiščarjevi poti na Prisojnik. Pod vrhom mu je na makirani peščeni planinski poti spodrsnilo in med padcem se je lahko telesno poškodoval. Pomoč na kraju mu je nudila posadka za reševanje v gorah in ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v zdravstveno ustanovo.

Dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika je nato v nedeljo nekaj pred 15. uro posredovala še na območju Travnika nad Tamarjem. 30-letni plezalec je kot zadnja v navezi še z dvema plezalcema plezal Aschenbrennerjevo smer v severozahodnem pobočju Travnika in po podatkih s katerimi razpolagajo, se mu je odtrgala skala z oprimkom in mu padla na roko. Bil je lahko telesno poškodovan. Pomoč mu je nudila posadka za reševanje v gorah in ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljal v zdravstveno ustanovo.