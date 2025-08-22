JAVNI RED IN MIR

45-letnik in 42-letnica v burnem prepiru, ko se je vmešala koprska policija pa kaos

Možje v modrem zoper kršitelja uporabili prisilna sredstva, žensko pridržali.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai

M. U.
22.08.2025 ob 14:23
V četrtek zvečer so policisti posredovali v okolici Kopra, kjer sta se sprla 45-letni moški in 42-letna ženska, pri tem je slednja na moškega vpila in ga žalila.

Policisti uporabili prisilna sredstva, žensko pridržali

Ob prihodu policistov pa je moški pričel žaliti policiste in agresivno stopil proti njim. Zaradi preprečitve napada so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva. Med postopkom z njim je 42-letnica nadaljevala s kričanjem na 45-letnika, pri tem ga je tudi žalila.

Zgrabila nož in ga kastrirala! Žena Denisu po spolnem odnosu odrezala spolni organ

Ker je s kršitvijo nadaljevala kljub ukazu, da s kršitvijo preneha, so policisti zoper njo odredili pridržanje. 45-letnik se je v tem času pomiril, zaradi česar so policisti prenehali z uporabo prisilnih sredstev zoper njega. Obema so izdali plačilni nalog.

policija Koper prisilna sredstva kričanje kršenje javnega reda in miru

