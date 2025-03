43-letnik padel v globino, umrl je na kraju nesreče

V nedeljo okoli 12. ure je kranjske policiste Regijski center za obveščanje Kranj obvestil o nesreči v gorah na območju Grintovca v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Po prvih podatkih policije se je več pohodnikov po zasneženi planinski poti vzpenjalo s Kokrskega sedla na Grintovec. Med hojo je 43-letnemu hrvaškemu pohodniku na višini okoli 1.900 metrov zdrsnilo in je padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl.

Pohodnik je bil primerno opremljen, še poroča kranjska policijska uprava. Na kraju dogodka so bili reševalci GRS Kranj in dežurna posadka GRZS s helikopterjem Slovenske policije, ki je pohodnika tudi prepeljala v dolino. Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja in nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.