42-letnik že večkrat obravnavan zaradi drog, pri preiskavi našli heroin in denar

Kriminalisti in policisti z območja Policijske uprave Nova Gorica so 26. maja zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje

in prometa s prepovedanimi drogami pri 42-letnemu osumljencu z Goriškega opravili hišno preiskavo. Ob tem so mu tudi odvzeli prostost.

Ugotovili so, da je bil v preteklosti že večkrat obravnavan za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog.

Med preiskavo so kriminalisti zasegli PVC vrečko z vsebino rjave grudičaste snovi (sumijo, da gre za heroin) in elektronske naprave, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo. Prav tako so zasegli gotovino, za katero obstaja sum, da izvira iz prodaje prepovedanih drog.

Novogoriški kriminalisti so osumljenca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki zanj odredil pripor.