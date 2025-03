Umrl slovenski glasbenik (41-letnik): sin je opazil, da je z očetom, ki je plaval pod vodo, nekaj narobe

41-letni moški, ki so ga v nedeljo oživljali na bazenu v Slovenj Gradcu v sredo umrl v bolnišnici. Po podatkih portala Koroška čveča, je življenje izgubil evfonist Mitja Škorjanc.

»Mnogo prezgodaj nas je zapustil cenjeni glasbenik, prijatelj… Mitja Škorjanc. Mitja, pogrešali te bomo,« v sredo na svojem Facebook strani sporočili KD Pihalni orkester Slovenj Gradec.

Evfonist Mitja Škorjanc (1983) je svojo glasbeno pot začel na Glasbeni šoli v Slovenj Gradcu pri prof. Martinu Šmonu.

Po končani srednji glasbeni šoli v Velenju pri prof. Marjanu Stropniku, se je vpisal na Akademijo za glasbo v Ljubljani v razred prof. Darka Roškerja in aprila 2010 diplomiral z odliko.

Od leta 2002 se je redno udeleževal državnih in mednarodnih tekmovanj, kjer je posegal po najvišjih mestih kot solist in mentor.

Izpopolnjeval se je pri priznanih glasbenikih: Steven Mead, Velvet Brown, Glenn Van Looy idr. Več let je bil član Pihalnega orkestra Slovenj Gradec ter Pihalnega orkestra Velenje, izvajal je samostojne koncerte, sodeloval je v različnih komornih zasedbah in nastopal kot solist z orkestri in komornimi zasedbami. Od leta 2007 do 2020 je bil zaposlen v Policijskem orkestru, kot vodja skupine nizkih trobil, kjer je tudi leta 2017 posnel CD zgoščenko kot solist.

Pogreb bo v petek, 14. marca 2025

Na Facebook strani Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje in Umetniške gimnazije Velenje pa so v večernih urah zapisali, »da sporočajo žalostno vest, da je umrl naš kolega, profesor Mitja Škorjanc. Pogreb bo v petek, 14. 3. 2025, ob 15.00 na pokopališču v Slovenj Gradcu. Od Mitje se bo mogoče posloviti od 11.00 dalje, ko bo pripeljan v mrliško vežico na pokopališču v Slovenj Gradcu.«

Svojcem izrekamo iskreno sožalje.