Voznik (40) povzročil nesrečo in pobegnil

V ponedeljek zvečer je 40-letni moški z osebnim avtomobilom trčil v kovinsko ograjo mostu v Bresternici. S kraja je pobegnil in oškodovancu ni nudil svojih podatkov in podatkov o vozilu, ki ga je vozil.



Policisti so voznika in vozilo kmalu izsledili na drugem kraju v Bresternici. Preizkusili so ga z elektronskim alkotestom, ki je pokazal 0,86 mg/l, poroča PU Maribor.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: