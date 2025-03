40-letnik pijan in zadrogiran divjal in silovito trčil v dva avtomobila (FOTO)

Škofjeloški policisti so v sredo nekaj pred 20. uro z laserskim merilnikom hitrosti na območju enega izmed naselij izmerili hitrost voznika avtomobila na 71 km/h, kjer je omejitev 50 km/h. Policista sta ga ustavljala z ročno svetilko, vendar ni ustavil, temveč je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Zapeljala sta za njim in v nadaljevanju izsledila avtomobil in voznika, ki je bil samoudeležen v prometni nesreči.

40-letnik pijan in zadrogiran

Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 40-letni voznik z avtomobilom znamke Citroën, tip berlingo, zaradi neprilagojene hitrosti trčil v prometni znak in v dva parkirana avtomobila. Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja ter pod vplivom alkohola (0,52 mg/l) in prepovedane droge. Odrejeni hitri test na prepovedano drogo je bil pozitiven na kokain. Odredili so mu strokovni pregled, a ga je odklonil.

Za prometne prekrške si je prislužil 3520 evrov kazni. FOTO: Pu Kranj

V prometni nesreči je bil lahko telesno poškodovan in mu je na kraju dogodka prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Za vse prometne prekrške si je prislužil 3520 evrov kazni. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.