40-letnik doma norel, žalil očeta in mu poškodoval vozilo

V okolici Kopra je v soboto prišlo do družinskega prepira. Policisti so ugotovili, da je 40-letni moški doma norel, žalil očeta in mu tudi poškodoval vozilo.

Prisilna sredstva in pridržanje

Ker se tudi po prihodu policistov ni umiril in ni upošteval njihovih ukazov, naj s kršitvijo preneha, so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Izdali so mu plačilni nalog, so navedli na PU Koper.