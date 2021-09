40-letnik brez vozniškega in z ukradenimi tablicami

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v Dolah ustavili 40-letnega voznika mercedesa. Med postopkom so ugotovili, da voznik iz Grosupljega nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj sploh še ni opravljal vozniškega izpita, na neregistriranem in nezavarovanem avtomobilu pa je imel nameščene ukradene registrske tablice.



Vozilo so začasno zasegli in o ugotovitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

