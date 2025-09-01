39-letnik zaradi neprilagojene hitrosti zletel s ceste, mladoletnica hudo poškodovana
Policijska uprava Novo mesto poroča o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v noči na 30. avgust pri kraju Reber. Po prvih ugotovitvah je 39-letni voznik osebnega avtomobila z nemškimi registrskimi oznakami zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil.
V nesreči je bila hudo poškodovana mladoletna potnica, tri osebe pa so bile lažje poškodovane. Reševalci so vse oskrbeli in jih prepeljali v bolnišnico.
Policisti okoliščine nesreče še preverjajo, zoper voznika pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.
