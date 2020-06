39-letnik razbijal po hiši, umiril se ni niti ob prihodu policistov

Nekaj pred 16. uro so policiste PP Črnomelj poklicali na pomoč iz okolice Črnomlja, ker naj bi pijan moški razgrajal po hiši in ogrožal družinske člane, poroča PU Novo mesto.



Policisti so odšli na kraj in ugotovili, da je 39-letni kršitelj, ki je bil očitno pod vplivom alkohola, vpil nad svojo mamo in staro mamo, ju žalil in razbijal pohištvo v hiši.



Ker ni upošteval ukazov policistov in se ni pomiril, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nasilnega ravnanja. Proti kršitelju bodo ustrezno ukrepali.