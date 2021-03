38 žensk prodajala za 140 evrov na uro, nekatere poročene s Slovenci

Vsako noč nudile spolne usluge



Nekatere žrtve so poročali s Slovenci

V okviru dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave domnevne trgovine z ljudmi v nočnem lokalu v Šentilju so kriminalisti identificirali najmanj 38 žrtev, večinoma iz Dominikanske republike. Kazensko ovadbo so vložili za osem oseb, od tega je v priporu ena. Pri izkoriščanju žensk za prostitucijo jih niso ustavili niti ukrepi proti covidu 19.Trgovina z ljudmi naj bi se v tem lokalu dogajala več let. Kot je danes povedal vodja mariborskih kriminalistov, so na podlagi uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov ugotovili, da jo izvaja hudodelska združba, v kateri ima vsak posameznik določeno vlogo.»Vodja hudodelske združbe je bil 40-letni državljan Slovenije, ki je s svojo ženo, 35-letno državljanko Dominikanske republike, vodil nočni lokal v bližini Maribora, ki ga je za namen izkoriščanja prostitucije najel od 63-letnega državljana Slovenije. Za delo v njem sta sama ali skupaj s sostorilci pridobila najmanj 38 žensk, večinoma državljank Dominikanske republike pa tudi Srbije, Romunije, Paragvaja, Hrvaške, Venezuele, Kolumbije, Ukrajine in Slovenije,« je povedal in dodal, da so osumljenci izkoristili socialnoekonomske razmere teh žensk v njihovih državah.Nekatere so privabili v Slovenijo pod pretvezo dobro plačane službe natakarice. Nastanili so jih na različnih lokacijah v Mariboru in okolici, od tam pa jih vozili v omenjeni nočni lokal, kjer so morale vsako noč nuditi spolne usluge.S tem niso prenehali niti v času obveznega zaprtja lokalov in drugih ukrepov zaradi preprečevanja širjenja covida 19, kar po besedah Megliča kaže na skrajno brezbrižen in neodgovoren odnos, ki ga je združba imela tako do žrtev kot do obiskovalcev in nasploh do splošne varnosti in zdravja ljudi.Cena spolnih uslug je bila vnaprej določena in je znašala 140 evrov na uro, s tem da so omenjene ženske prejele le del plačila. Na začetku so morale ta denar vračati hudodelski združbi za poplačilo stroškov potovanja v Slovenijo. Šele ko so ta dolg odplačale, so od prostitucije začele pridobivati svoj delež. Ženske so lahko prostitucijo prenehale izvajati šele, ko jim je hudodelska združba to dovolila oziroma takrat, ko so same pod pretvezo dobro plačanega dela natakaric privabile vsaj dve drugi ženski, ki sta se nato morali prostituirati.Žrtve so bile stare od 25 do 35 let in so bile pod stalnim nadzorom, nekatere so s ciljem pridobitve dovoljenja za bivanje fiktivno poročili s Slovenci. Po za zdaj znanih podatkih naj bi združba tako pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 207.500 evrov.Kriminalisti so v zaključni akciji v sredo odvzeli prostost petim osumljencem in na 13 lokacijah izvedli hišne preiskave. Zaradi utemeljenega suma storitve 38 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za osem fizičnih oseb in dve pravni. Pet osumljenih so privedli k preiskovalnemu sodniku v Mariboru, ki je po zaslišanju eni osebi odredil pripor, druga se mora stalno javljati na policijski postaji, ostali trije so bili izpuščeni na prostost.Za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi v hudodelski združbi sta zagroženi kazen zapora od treh do 15 let in denarna kazen. Ob tem kriminalisti razčiščujejo še sum kaznivega dejanja pranja denarja, ki sta ga osumljena 40- in 63-letni član omenjene hudodelske združbe.