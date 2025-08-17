38-letnica v naselju Gornji Ključarovci zapeljala v jarek, štiriletni otrok ima hude poškodbe

Mariborski policisti poročajo o prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto na cesti Spodnji Ključarovci - Sv Tomaž v naselju Gornji Ključarovci.

Štiriletni otrok ima hude poškodbe

Policisti so ugotovili, da je 38-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnega roba zapeljala v jarek in trčila v betonski prepust. V trčenju je na zadnjem sedežu štiriletni otrok utrpel hude telesne poškodbe, voznica in tri leti star otrok na zadnjem sedežu pa lažje telesne poškodbe. Zoper povzročiteljico bodo spisali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.