38-letnica trčila v zadnje kolo, padla in se huje poškodovala

Policisti PP Šentjernej so bili v soboto nekaj po 10. uri obveščeni o prometni nesreči v Šentjerneju. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 38-letna ženska kolesarila v skupini treh kolesarjev. Kolesar, ki je vozil prednjo, je zmanjšal hitrost, 38-letnica pa je trčila v zadnje kolo, padla in se huje poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.