Trinajsti november 2022 se bo Klemnu Ž. za vedno vtisnil v spomin. Česa takšnega, kar se mu je zgodilo tistega večera, ko je svoje stanovanje v domačem Kranju zapustil le zato, da bi odnesel smeti, si niti v sanjah ni predstavljal. Bilo je kot v hollywoodski kriminalki ali celo grozljivki. Kar naenkrat in brez vsakršnega povoda se ga je s pestmi lotil 38-letni Boris Makarić. Slednji ni eden tistih, ki bi komaj znali udariti človeka, ampak, kar je v celotni zgodbi še najhuje, nekdanji boksarski profesionalec in celo državni prvak v kategoriji do 75 kilogramov. Napadel ga je v trenutku, ko je ...