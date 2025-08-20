PREPOVEDAN PREHOD MEJE

37-letnik v Sežano pretihotapil pet ljudi

Tujci, ki so bili v vozilu, so na kraju izrazili namero za mednarodno zaščito.
Fotografija: Simbolična fotografija
Simbolična fotografija

N. P.
20.08.2025 ob 20:39
N. P.
20.08.2025 ob 20:39

Sežanski policisti so v torek ob 9.59 ustavili osebni avtomobil Hyundai IX35 z nemškimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 37-letni državljan Pakistana. V vozilu je prevažal tri državljane Kitajske in dva državljana Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.

Kot so sporočili s policije, so vozniku zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu kazenskega zakonika odvzeli prostost. V nadaljevanju bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku na Okrožnem sodišču v Kopru.

Tujci, ki so bili v vozilu, so na kraju izrazili namero za mednarodno zaščito, zato so jih po končanem postopku odpeljali v Azilni dom.

