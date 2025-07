37-letnik divjal po odstavnem pasu, očividka poklicala policijo

V ponedeljek ob 8.30 so koprski policisti dobili informacijo očividke, da na avtocestnem odseku Divača - Kozina, nato pa še po delovni zapori, pred predorom Kastelec, voznik osebnega avtomobila Škoda Octavia prehiteva po odstavnem pasu.

Zatem je v predoru na prehitevalnem pasu sunkovito zaviral pred vozilom in s tem skoraj povzročil trčenje. Policisti so 37-letnega Mariborčana ustavili in mu izdali plačilni nalog zaradi več kršitev – zaradi vožnje po odstavnem pasu, spremembe smeri vožnje brez uporabe utripalk, vožnje na prekratki varnostni razdalji in prehitevanja po desni strani.