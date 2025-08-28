37-letna voznica odvzela prednost motoristu, z njim je hudo

Policisti novomeške policijske uprave so bili v sredo, malo pred 19. uro, obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznice osebnega avtomobila in motorista v kraju Jugorje pri Metliki. Policisti PP Metlika so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 37-letna voznica osebnega avtomobila peljala po glavni cesti iz smeri Novega mesta proti Metliki. V Jugorju je pri zavijanju levo odvzela prednost 34-letnemu motoristu, ki je pravilno pripeljal iz smeri Metlike.

V nesreči se je motorist hudo poškodoval, lažje poškodbe pa je utrpela tudi voznica. Oba so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.