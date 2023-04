36-letniku za več kot 3000 evrov globe

Zaradi nezanesljive vožnje so policisti PP Krško med kontrolo prometa v Krškem minuli petek zvečer ustavili voznika osebnega avtomobila volkswagen polo. Ta njihovih znakov sprva ni upošteval in je nadaljeval vožnjo.

Ko so ga naposled ustavili, so ugotovili, da 36-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščene ukradene registrske tablice. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ta je potrdil prisotnost prepovedanih drog v organizmu.

»Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila zakona o pravilih cestnega prometa in zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3320 evrov,« so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.