36-letniku iz romskega naselja Žabjak odvzeli prostost: načrtno je izbiral starejše ljudi

Novomeški kriminalisti so prijeli drznega tatu, ki se je izdajal za delavca telekomunikacijskega podjetja, pri čemer naj bi storil več kaznivih dejanj velikih tatvin. Za žrtve je načrtno izbiral starejše ljudi, ki prebivajo sami, ali pa je kaznivo dejanje storil v dopoldanskih urah, ko so bili starejši sami doma.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so 36-letnemu osumljencu iz naselja v okolici Novega mesta (po naših informacijah iz romskega naselja Žabjak) prostost odvzeli zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kaznivih dejanj velikih tatvin. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da gre za glavnega osumljenca najmanj štirih kaznivih dejanj, storjenih med julijem in oktobrom. Kazniva dejanja je izvrševal skupaj s sostorilci.

Konec avgusta se je z njimi pripeljal do stanovanjske hiše v Vavti vasi, kjer se je oškodovancu lažno predstavil za delavca telekomunikacijskega podjetja in mu tudi izročil lažno identifikacijsko kartico. S pogovorom o domnevni nadgradnji telekomunikacijskega sistema ga je zadržal na dvorišču hiše, takrat pa so sostorilci skozi odprta stranska vrata vstopili v hišo, pregledali prostore ter odtujili denar in več kosov zlatega nakita. Po dejanju so odšli, oškodovanec pa je tatvino opazil šele čez več ur.

Iz hiše zvabil starejše oškodovance

Pod enako pretvezo je v začetku avgusta iz hiše zvabil tudi starejša oškodovanca na območju Žužemberka. Skupaj so odšli do bližnje njive, kjer naj bi opravili prekop, takrat pa so sostorilci vstopili v hišo in odtujili 1330 evrov. Tudi v tem primeru sta oškodovanca šele pozneje ugotovila, da sta bila žrtvi kaznivega dejanja.

Julija so na enak način storili kaznivo dejanje v Črnomlju. Oškodovanko je osumljenec pod pretvezo zvabil iz hiše, sostorilci pa so v tem času skozi odprto okno vstopili v hišo in odtujili zlat nakit v vrednosti okoli 1000 evrov. Oškodovanka je tatvino opazila šele čez pet dni.

Oktobra se je 36-letnik s sostorilci pripeljal na dvorišče stanovanjske hiše v Mirni peči. Starejšo stanovalko je zvabil iz hiše, tokrat pod pretvezo, da je zaposlen v gradbenem podjetju in si ogleduje lokacijo, kjer naj bi po parceli za njeno hišo gradili cesto. V tem času so sostorilci vstopili v hišo ter odtujili denar, srebrnike, zlato in večje število medalj s športnih tekmovanj v skupni vrednosti okoli 4200 evrov.

Obvestilo policije ...

Policisti so osumljenca že večkrat obravnavali zaradi podobnih kaznivih dejanj, ki jih je storil na območju Sežane, Ilirske Bistrice, Rogaške Slatine in Ljubljane. Kriminalisti preiskavo nadaljujejo, saj sumijo, da je na podoben način storil še več kaznivih dejanj na območju celotne države. O ugotovitvah obveščajo pristojno tožilstvo.

Policisti ob tem vse pozivajo, naj ne nasedajo goljufom in ne spuščajo neznancev v svoje domove. Posebej pozorni naj bodo ob nenapovedanih obiskih neznancev. Tujcev naj ne vabijo v hiše in naj jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas ali zaradi dela na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.