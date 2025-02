36-letnik vozil neregistriran avtomobil, a pred tem naredil to svinjarijo

Jeseniški policisti so imeli v četrtek nekaj pred 13.30 na območju Jesenic v postopku 36-letnega voznika, ki je vozil neregistriran avtomobil brez vozniškega izpita. Policisti so mu avtomobil zasegli in ga z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek pristojnemu okrajnemu sodišču. Za več ostalih prometnih prekrškov zanj vodijo prekrškovni postopek.

A to ni bilo vse. 36-letni moški je namreč osumljen izvršitve tatvine cigaret,v eni izmed trafik na območju Jesenic. Cigarete so mu policisti zasegli in vrnili lastnici. Policisti bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.