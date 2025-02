36-letnik kradel električno energijo, policisti ob hišni preiskavi ugotovili, zakaj (FOTO)

Minuli petek je predstavnik elektro podjetja obvestil policiste Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, da je zaznal, da je bil na eni od stanovanjskih hiš na šmarskem območju opravljen nepooblaščen poseg v elektro omarico. Pred števcem je bil nedovoljeno priklopljen električni vodnik, ki je bil speljan v notranjost objekta tako, da je šlo za tatvino električne energije.

Pri najemniku stanovanjske hiše, 36-letnemu državljanu Srbije, so policisti v nadaljevanju opravili hišno preiskavo in ugotovili, da je imel v hiši prostor prilagojen za gojenje konoplje, našli pa so tudi okoli 400 sadik.

»Konopljo in predmete za gojenje smo mu zasegli. 36-letniku smo odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivih dejanj tatvine in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je v nadaljevanju odredil pripor,« poroča celjska policijska uprava.