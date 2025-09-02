NESREČA V GORAH

36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)

Gorski reševalci so imeli spet veliko dela.
Fotografija:
FOTO: Vir: Policija - Helikopter

M. U.
02.09.2025 ob 17:35
M. U.
02.09.2025 ob 17:35

Radovljiški policisti so bili v ponedeljek nekaj čez 17. uro obveščeni o jadralnem padalcu, ki je vzletel z vzletišča na Svetem Petru in ga je sunek vetra obrnil proti bližnjemu drevesu. na katerem je obstal. Pomoč na kraju so mu nudili gorski reševalci GRS Radovljica. Jadralni padalec ni bil telesno poškodovan. 

FOTO: Vir: Grs Bohinj
FOTO: Vir: Grs Bohinj

36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro

Ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika pa je v ponedeljek okoli 8. ure sprejela klic za pomoč 36-letnemu pohodniku na območju Triglava. 36-letni irski pohodnik se je v nedeljo odpravil na Triglav. Pri sestopu s Triglava proti domu Planika si je poškodoval nogo in prenočil v domu Planika. Zaradi bolečin je včeraj zjutraj zaprosil za pomoč, ki so mu jo nudli gorski reševalci GRS Bohinj in v nadaljevanju ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, ki je poškodovanega pohodnika s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v SB Jesenice.  

