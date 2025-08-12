KRIMINALITETA

36-letna tatica pobegnila iz trgovine s kupom oblačil, v avtu so jo čakali otroci

Policisti so tatico hitro razkrinkali, tatvino pa bo drago plačala.
Fotografija: FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

N. Č.
12.08.2025 ob 11:26
12.08.2025 ob 11:26
N. Č.
12.08.2025 ob 11:26
12.08.2025 ob 11:26

V ponedeljek okoli 18. ure je v prodajalni v Leskovcu pri Krškem završalo. Nekdo je iz trgovine pograbil več artiklov in v naglici pobegnil. Osebje je nemudoma poklicalo na pomoč, klicu pa so se hitro odzvali krški policisti.

Na podlagi opisa osumljenke so policisti na območju Drnovega ustavili avtomobil, v katerem je sedela pobegla tatica. Pri pregledu vozila so našli ukradena oblačila in jih vrnili prodajalni.

Tatvino bo plačala drago

Policija je potrdila, da gre za 36-letnico, zoper katero bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine. A to še ni vse – zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov jo čaka še plačilni nalog. V vozilu je prevažala več oseb, kot je dovoljeno, otroci pa sploh niso bili zavarovani z ustreznimi sedeži in varnostnimi pasovi.

