S PU Kranj sporočajo, da so škofjeloški policisti bili v petek nekaj čez 14.30 uro obveščeni o 35-letnem lovcu, ki je med lovom padel v prepad in se telesno poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili člani GRS Škofja Loka in v nadaljevanju posadka helikopterja HENMP z Brnika in ga s helikopterjem prepeljala v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.