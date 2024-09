35-letni državljan BiH divjal po avtocesti: poglejte, kakšno kazen so mu dali naši policisti

V sredo nekaj pred 12. uro so policisti na Obrežju v sodelovanju s policisti Oddelka za meritve s samodejnimi merilnimi sistemi UUP ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Audi A6, nemških registrskih oznak, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 217 km/h in s tem prekoračil dovoljeno hitrost za 87 km/h.

35-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.