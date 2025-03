35-letna ženska in mladoletnik sta se nedostojno vedla sredi naselja

S PU Novo mesto sporočajo, da so v noči na 16. 3. so policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v naselju Pot v gaj v Novem mestu.

Ugotovili so, da sta se 35-letna ženska in mladoletnik nedostojno vedla in prebivalce naselja spodbujala k pretepu. Tudi po prihodu policistov se nista pomirila in nista upoštevala navodil in ukazov, zato so jima odvzeli prostost in ju odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitev javnega reda in miru bodo izdali plačilni nalog in o kršitvi mladoletnika obvestili center za socialno odelo.