34-letnica razbijala in kričala, odpeljala jo je policija

Policisti policijske postaje Krško so bili v sredo okoli 15.30 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Senovega, kjer naj bi ženska z vpitjem, razbijanjem in kričanjem motila stanovalce, poroča tamkajšnja policijska uprava.

34-letna kršiteljica, ki je bila pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomirila in je nadaljevala s kršitvijo, zato so ji odvzeli prostost in jo pridržali. Zaradi kršitev so ji izdali plačilni nalog.