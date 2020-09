33-letnica v telefonski drog

V četrtek ob 14.26 so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči II. kategorije izven naselja Prvačina in v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Z zbiranjem obvestil in ogledom je bilo ugotovljeno, da je 33-letna voznica avtomobila, državljanka Kosova, peljala po regionalni cesti iz Prvačine proti Dornberku. Ko je pripeljala izven naselja Prvačina, je na ravnem odseku ceste z desnim delom avtomobila zapeljala na travnato brežino izven desnega roba vozišča in nato nižje na travnik, kjer je s prednjim delom vozila trčila v lesen drog telefonske napeljave. Po trčenju v telefonski drog je vozilo obstalo na kolesih, voznica je bila v nesreči lažje telesno poškodovana. Kasneje so na kraju posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica ki so poškodovanko oskrbeli in jo nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policistom in reševalcem so

na kraju pomagali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica.