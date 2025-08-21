32-letnik nasilen do partnerice, jeseniški policisti odredili prepoved približevanja

Jeseniški policisti so v sredo okoli 18.30 obravnavali 32-letnega moškega, ki je bil nasilen do partnerice.

Odredili so mu prepoved približevanja. Policisti zbirajo obvestila in zoper njega vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.