32-letni moški pijan nadlegoval goste, z njimi bi se tudi pretepal

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili v torek nekaj po 17. uri obveščeni, da naj bi v gostinskem lokalu na območju Dolenjskih Toplic pijan moški nadlegoval in žalil osebje in goste pozival k pretepu.

32-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

