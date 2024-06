31-letniku z območja Žalca zasegli brzostrelko, puškomitraljez in repetirno puško

Pri hišni preiskavi pri 31-letniku so našli in zasegli prepovedano orožje, in sicer brzostrelko in puškomitraljez s pripadajočima nabojnikoma in repetirno puško z risano cevjo.

31-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva.

Zoper njega bodo uvedli tudi prekrškovni postopek, saj orožja ni hranil v skladu s pravili o hranjenju orožja.