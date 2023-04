31-letnik napadel partnerko, jo lasal in ji grozil, da jo bo ubil

Novomeški policisti so bili v ponedeljek obveščeni o nasilju v družini na območju Novega mesta. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 31-letni nasilnež pretepel partnerko, jo lasal, ji poškodoval roko in grozil, da jo bo ubil.

Policisti so mu zaradi suma, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo, izrekli prepoved približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.