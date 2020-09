31-letnica doma skrivala prepovedane substance

FOTO: PU Novo mesto

Policisti PP Šentjernej so zaradi suma posesti prepovedane droge opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 31-letne osumljenke iz okolice Šentjerneja.Našli in zasegli so 46 rastlin, visokih do 2,4 metra, in okoli kilogram posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo. Zasegli so tudi brizgalko in manjšo posodo s snovjo, za katero prav tako obstaja sum, da je prepovedana droga.Policisti so zasežene predmete poslali v analizo, na podlagi katere bo izdelano strokovno mnenje.Po zaključeni preiskavi bodo osumljenko kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi.