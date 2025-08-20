30-letnik vstopil v hlev in pokončal prašiča, a to še ni bilo vse
V torek okoli 21. ure so bili možje v modrem obveščeni, da naj bi na območju Šmarjete nekdo v odklenjenem kmetijskem objektu pokončal prašiča in ga poskušal odtujiti.
Na kraj so se takoj odpravili policisti, ki so v bližini izsledili in prijeli 30-letnega storilca.
»Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo,« so še sporočili s PU Novo mesto.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.