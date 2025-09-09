30-letni Primorec v avtu napadel dekle, k sreči sta bila v bližini gasilca

V ponedeljek ob 20.13 so bili koprski policisti napoteni v Hrvatine, kjer naj bi bil voznik osebnega avtomobila agresiven do svojega dekleta, ki je bilo z njim v vozilu. Policisti so na kraju z zbranimi obvestili ugotovili, da je 30-letni Ankarančan, pod vidnim vplivom alkohola, pri avtomatih za napitke v Hrvatinih, kričal na svojo 21-letno partnerko. To so videli prostovoljni gasilci, ki so pristopili do njega ter ga želeli pomiriti.

Slednji jih je nato začel žaliti in kričati nanje ter želel z njimi fizično obračunati. Pri tem sta dva pripadnika prostovoljnih gasilcev osebo obvladala in ga fizično obdržala na tleh do prihoda policistov. Ob prihodu policistov na kraj se Ankarančan še vedno ni umiril in je nadaljeval z grožnjami, da bo obračunal z njimi. Kljub večkratnim pozivom policistov, naj preneha z vpitjem, grožnjami in nedostojnim vedenjem, se oseba ni umirila, zaradi česar so mu policisti odredili pridržanje ter mu izdali plačilni nalog za več kršitev javnega reda, poroča PU Koper.