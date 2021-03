3 ranjeni v trku rešilca in kamiona

Kar veliko srečo so imeli udeleženci, da je niso huje skupili. FOTO: 112 Ptuj

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da se je včeraj nekaj po 11. uri v Hajdini zgodila huda prometna nesreča, in sicer na podravski avtocesti Ptuj–Maribor. Ta je bila za ves promet zaprta skoraj tri ure, in sicer med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru.Trčila sta reševalno vozilo in tovornjak. Fotografije s kraja nesreče potrjujejo, da je reševalno vozilo v celoti uničeno, kljub temu naj ne bi bilo hujših posledic za udeležence. Poleg policistov in reševalcev, ki so v bolnišnico odpeljali dve osebi, so bili na kraju dogodka tudi gasilci PGD Ptuj in JZ GB Maribor, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali prizorišče, odklopili akumulatorje, posuli izlite tekočine, preprečili iztekanje nevarnih tekočin ter pomagali pri oskrbi ponesrečenih.Po ogledu kraja nesreče so s Policijske uprave Maribor sporočili, da se je zgodila pri počivališču Dravsko polje v smeri proti Mariboru zaradi prevelike hitrosti rešilca. »Po do zdaj zbranih podatkih je voznik reševalnega vozila, ki ni bilo na nujni vožnji, trčil v zadnji del pred sabo vozečega priklopnega tovornega vozila.Lažje so se poškodovali oba voznika in potnik v reševalnem vozilu. Vse tri so prepeljali v UKC Maribor. Torej je vzrok za prometno nesrečo neprilagojena hitrost vožnje voznika reševalnega vozila,« nam je na posebno vprašanje odgovoril, tiskovni predstavnik PU Maribor.