28-letnik se je v Kopru grdo znesel nad bivšo partnerko

Koprski policisti so v nedeljo popoldan obravnavali nasilništvo v vasi pri Kopru. 28-letnik je v stanovanju poškodoval bivšo partnerko, s tem, ko jo udaril v obraz in jo brcal, nato pa je razmetal stanovanje in razbil inventar, je zavedeno v poročilu PU Koper.

Nasilnežu sledi kazenska ovadba.