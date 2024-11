28-letnik povzročil nesrečo, dva otroka odpeljali v bolnišnico

V sredo okoli 7. ure so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Bršljinu. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 28-letni voznik, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 32-letnega voznika.

Dva lažje poškodovana otroka iz vozila 32-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.