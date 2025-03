27-letno tatico izsledili in prijeli: morali so uporabiti prisilna sredstva

Policisti PP Krško so bili v petek nekaj pred 13. uro obveščeni o tatvini iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi osumljenka odtujila artikle in pobegnila.

Na podlagi opisa so 27-letno tatico izsledili in prijeli. Med postopkom se je kršiteljica nedostojno vedla do osebja, strank in policistov in ni upoštevala opozoril in ukazov, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva, jo obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so ji izdali plačilni nalog in na sodišče podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.