27-letnik v Novem mestu v kinu nadlegoval tri štirinajstletnike

Novomeški policisti zaradi kršenja javnega reda in miru obravnavajo 27-letnega Novomeščana, ki je ob pol petih popoldne nadlegoval tri štirinajstletnike, ki so bili v kinu.

Najprej je bil nadležen, ko so igrali biljard, se jih želel dotikati, hodil za njimi in jih začel spraševati čigavi so in podobno. Opozorila, naj gre stran in jih pusti na miru, niso dolgo zalegla.

Ker jim je bilo neprijetno, so odšli domov in povedali, kaj se je zgodilo. Poklicali so policiste, ki so kmalu ugotovili, za koga gre. Ker je 27-letnik invalid, so o dogodku obvestili Center za socialno delo in se pogovorili z njegovimi starši.

Seznanili so jih tudi, da bo zaradi svojega obnašanja, ki je prestrašilo mladostnike, dobil plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.