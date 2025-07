27-letnica se je vrgla v Sočo, da prekine spor. Imela srečo, da sta v mrzlo vodo skočila novogoriška policistka in policist

V ponedeljek popoldan so bili policisti OKC PU Nova Gorica obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na parkirišču gostinskega lokala v Solkanu, kjer sta se sprla dva tujca, državljana Nemčije. Takoj ob prihodu policistov Policijske postaje Nova Gorica na kraj dogodka jih je občan opozoril, da je v reko Sočo skočilo dekle.

Policist in policistka PP Nova Gorica sta nemudoma stekla do nabrežja reke Soče in opazila dekle, ki je v nemškem jeziku vpilo. Tok reke Soče jo je nosil proti železniškemu mostu, dekle je nekontrolirano mahala z rokami in se skušala približati nabrežju, pri čemer je kazalo, da se utaplja.

27-letnica se je vrgla v Sočo, da prekine spor

Policistka je brez oklevanja skočila v reko in dekle potegnila do obrežja, pri tem ji je pomagal tudi policist PP Nova Gorica. Kasneje je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da se je 27-letna državljanka vrgla v vodo z namenom, da prekine nadaljnji spor z drugim (24-letnim) moškim.

S hitro odzivnostjo, požrtvovalnostjo, pogumnim in nesebičnim dejanjem sta policista PP Nova Gorica iz vode rešila tujo državljanko in jo izvlekla na varno. Kasneje so na kraju dogodka posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica in jo pregledali. V dogodku k sreči nihče ni bil telesno poškodovan. Pogum in predanost, ki sta ju izkazala policistka in policist s Policijske postaje Nova Gorica, si zaslužita vso pohvalo in spoštovanje.

Policija hkrati poziva vse občane k previdnosti pri gibanju v bližini vodnih površin ter k odgovornemu ravnanju v primeru nevarnosti.