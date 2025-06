27-letni avstrijski motorist čelno v avto, je v smrtni nevarnosti

V soboto se je med Mostom na Soči in naseljem Bača pri Modreju zgodila promet, kjer se je huje telesno poškodoval tuji motorist. Policisti sougotovili, da je 27-letni motorist, državljan Avstrije, vozil v skupini štirih motoristov z Mosta na Soči proti Bači pri Modreju. Med vožnjo je v enem izmed ovinkov zapeljal levo preko središčne črte in čelno trčil v nasproti vozeči osebni avtomobil, ki ga je vozil 63-letni voznik.

Je v smrtni nevarnosti

Na kraju so hudo poškodovanemu avstrijskemu motoristu prvo pomoč nudili reševalci NMP ZD Tolmin. Po nudeni pomoči so ga s helikopterjem prepeljali v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, kjer so mu nudili zdravniško pomoč, nato pa na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Poškodovani avstrijski motorist je v smrtni nevarnosti.

V petek so policisti Policijske postaje Nova Gorica v Biljah imeli v postopku 57-letnega voznika motornega kolesa, državljana Hrvaške zaradi prekoračitve hitrosti; slednji je v naselju vozil s hitrostjo 68 kilometrov na uro. V nadaljevanju postopka mu je bil odrejen tudi preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola (0,64 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Novogoriški policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zoper kršitelja cestnoprometnih predpisov je bil podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Prav tako sta v prometni nesreči lažje telesne poškodbe utrpela 63-letni voznik avtomobila in 60-letna sopotnica v vozilu, ki sta zdravniško pomoč poiskala v Zdravstvenem domu Tolmin.