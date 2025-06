27-letnemu pohodniku pri sestopu z Grintavca zdrsnilo, ima poškodbe glave

V soboto okoli 23.50 je OKC PU Kranj prejel obvestilo, da se je pri sestopu z Grintavca poškodoval pohodnik.

Ima poškodbe glave

Po podatkih s katerimi razpolagajo, je 27-letnemu pohodniku med hojo zdrsnilo in si je poškodoval glavo. Bil je lahko telesno poškodovan. Pomoč so mu nudili gorski reševalci GRS Kranj in v nadaljevanju zdravstveno osebje. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.