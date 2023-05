26-letniku grozi do deset let zapora

Koprski policisti poročajo, da so kriminalisti in policisti PP Koper so konec aprila 2023 na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru opravili hišno preiskavo pri 26-letnemu moškemu na območju Kopra, in sicer zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nasilja v družini, nasilništva, grožnje in omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog.

Poročajo, da so v hišni preiskavi zasegli 43 gramov kokaina, denar, precizno digitalno tehtnico in mobilni telefoni. Po naročilu okrožne državne tožilke je bil osumljeni izpuščen in zoper njega sledi kazenska ovadba po redni poti. Dodali so še, da je za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami predpisana zaporna kazen od enega do desetih let.